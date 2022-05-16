Дос Аньос и Физиев проведут бой 10 июля

Киргизский боец ММА Рафаэль Физиев проведет поединок с бывшим чемпионом UFC в легком весе Рафаэлем Дос Аньосом.

Как сообщает пресс-служба лиги, встреча состоится на турнире в Лас-Вегасе (штат Невада, США), который пройдет 10 июля.

Напомним, промоушен уже дважды пытался свести их в октагоне. Последняя попытка не увенчалась успехом из-за проблем Физиева.

К слову, за всю карьеру в ММА 29-летний Физиев одержал 11 побед и потерпел одно поражение. У 37-летнего бразильца – 31 выигранный бой и 13 проигранных встреч.