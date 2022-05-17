Порье заявил, что проведет бой против Майкла Чендлера

Бывший претендент на титул UFC Дастин Порье рассказал о планах на будущее. В частности, он заявил, что проведет бой с американским легковесом Майклом Чендлером.

При этом Порье подчеркнул, Чендлер не победил ни одного достойного соперника, выступающего в лучшей лиге мира, поэтому он не особо доволен решением промоушена свести их в октагоне.

«Взгляните на последние пять боев Дэна Хукера и Тони Фергюсона. Это двое парней, которых он побил, придя в UFC. Посмотрите, на какой серии поражений они идут. Я не говорю ерунду, я констатирую факты. Я буду драться с Чендлером, мне уже все равно», – сказал Порье, чьи слова приводит The MMA Hour.

Напомним, в крайнем поединке 36-летний Чендлер нокаутировал Тони Фергюсона, а 33-летний Порье уступил чемпиону UFC Чарльзу Оливейре.