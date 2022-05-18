Макгрегор – о следующем поединке: Я хорошо знаю, кто. Когда. В каком весе

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор намекнул на следующий поединок.

«Я хорошо знаю, кто. Когда. В каком весе. Где. Как все пройдет. Знаю вообще все. Я вижу мертвых людей», – написал 33-летний ирландец в соцсети.

Ранее Макгрегор заявил, что хочет выступать в полусреднем дивизионе. По данным СМИ, лига готова устроить ему третий бой против американца Нейта Диаса.

Напомним, за всю карьеру в ММА Конор Макгрегор одержал 22 победы и потерпел шесть поражений. В крайнем поединке он уступил Дастину Порье из США.