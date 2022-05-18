Федор Емельяненко и Джуниор Дос Сантос могут провести бой в лиге Хабиба

Российский боец ММА Федор Емельяненко, выступающий в Bellator, может провести поединок с бразильцем Джуниором Дос Сантосом. Об этом завил глава лиги Eagle FC Хабиб Нурмагомедов.

«Если Жуниор выиграет , я хочу организовать его бой против Федора Емельяненко.

Я хочу поговорить с моим другом Скоттом Кокером (президентом организации Bellator), потому что Федор на контракте в Bellator. Не знаю, какие у них планы, но мы могли бы поговорить об этом и сделать интересную историю», – сказал Хабиб, чьи слова приводит ТАСС.

Напомним, за всю карьеру в ММА 45-летний Емельяненко одержал 40 побед и потерпел шесть поражений. У него остался один поединок по контракту с американской лигой.

Что касается Дос Сантоса, то 38-летгий бразилец известен по выступлениям в UFC, где он был чемпионом в тяжелом весе. На его счету 21 победа и девять поражений. Сейчас он выступает в промоушене Хабиба.