Дацик – о поединке с Емельяненко: Кто-то не доживет до конца боя

Российский боец смешанного стиля Вячеслав Дацик высказался о поединке против соотечественника Александра Емельяненко.

«До конца боя кто-то не доживет. Кто конкретно не доживет? Ну, я собираюсь жить. Раньше я был готов умереть, а сейчас я готов убивать», – сказал Дацик в новом выпуске Hardcore FC.

Ранее сообщалось, что Александр Емельяненко и Вячеслав Дацик подерутся на боксерском ринге. Бой планируют организовать в сентябре 2022 года.

В крайнем поединке 40-летний Емельяненко победил на голых кулаках бывшего бойца ММА Джеффа Монсона, а 42-летний Дацик нокаутировал бразильского кикбоксера Сауло Кавалари.