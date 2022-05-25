«Я сломаю тебя»: Петр Ян и Марлон Вера договорились о бое в UFC

Российский боец ММА Петр Ян принял вызов эквадорца Марлона Веры.

Ранее последний заявил, что хочет подраться с уроженцем Красноярского края, поскольку победа в этом поединке позволит ему подраться за титул.

«Я надеру ему зад и пойду вперед. Ян сказал, что хочет подраться со мной, и он это получит. Я остановлю его и получу шанс побороться за титул», – заявил эквадорец YouTube-каналу The Schmo.

Ян отреагировал на высказывание Веры в соцсети. Он написал: «Погнали! Я сломаю тебя, парень».

Напомним, за всю карьеру в ММА Марлон Вера одержал 19 побед и потерпел семь поражений. На счету Петра Яна – 16 побед и три поражения. Он был чемпионом UFC в легчайшем весе.

В данный момент россиянин занимает первое место в рейтинге дивизиона, а Вера идет на пятой позиции.