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Хабиб Нурмагомедов: Чемпионы могут справиться с давлением. В этом вся разница

Россиянин раскрыл секрет своего успеха в смешанных единоборствах.
25 мая 2022 19:16
автор: Артур Гичунцев

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов выразил уверенность, что психологический фактор играет важнейшую роль в спортивных успехах.

«Когда возникает давление, чемпионы могут справиться с ним. В этом вся разница между чемпионами и остальными бойцами. Я справлюсь с давлением, контролирую его и даже использую, чтобы выйти победителем.

Когда на бойца оказывается такое давление, когда на него смотрят миллионы людей по всему миру, многие не могут справиться с этим. Но когда у тебя есть ощущение, что ты можешь справиться с этим, то ты можешь обернуть это давление против своего соперника», – заявил россиянин YouTube-каналу Brian J. Roberts.

Напомним, уроженец Дагестана ушел из ММА в 32 года. Он не потерпел ни одного поражения. В его активе 29 боев и 29 побед.

Ранее стало известно, что Нурмагомедов был включен в Зал славы UFC. К слову, помимо чемпионского титула, он некоторое время был лучшим бойцом промоушена вне зависимости от веса.

источник: «Советский спорт»
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