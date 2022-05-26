Ян поставил условия Вере: Если ты хочешь драться с лучшими, то можешь подождать до осени

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян рассказал, когда может провести поединок против эквадорца Марлона Веры.

«Если ты хочешь драться с лучшими, то можешь подождать до сентября или октября. Но если ты хочешь попасть на турнир в августе, то можешь отвалить и не тратить мое время», – написал россиянин в соцсети.

Напомним, за всю карьеру в ММА Марлон Вера одержал 19 побед и потерпел семь поражений. На счету Петра Яна – 16 побед и три поражения.

В данный момент 29-летний россиянин занимает первое место в рейтинге дивизиона, а 29-летний Вера идет на пятой позиции.