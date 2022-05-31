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Жорж Сен-Пьер дал совет Конору Макгрегору

33-летний ирландец готовится к бою в полусреднем весе.
31 мая 2022 18:15
автор: Артур Гичунцев

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор может вернуться на прежний уровень. Такое мнение выразил бывший боец ММА Жорж Сен-Пьер.

По его словам, 33-летнему ирландцу следует пересмотреть свое отношение к делу.

«Я думаю, что ему нужно выйти из зоны комфорта, провести тренировочный лагерь и вернуться на прежнюю дорогу.

Он выглядит сейчас очень крупным, явно набрал большой вес. Это будет интересно. Сейчас там самый сильный Камару Усман. Но это не значит, что он никогда не проиграет», – цитирует Сен-Пьера SportBible.

Ранее сообщалось, что Макгрегор проведет поединок осенью 2022 года. UFC хочет устроить ему бой с американцем Нейтом Диасом. Также лига рассматривает кандидатуру Майкла Чендлера (США).

источник: «Советский спорт»
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