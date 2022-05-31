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Бывший чемпион UFC Генри Сехудо объявил о возвращении в ММА

Американец не выступал с весны 2020 года.
31 мая 2022 22:20
автор: Артур Гичунцев

Американский боец смешанного стиля Генри Сехудо анонсировал свое возвращение в UFC. По словам спортсмена, поединок с его участием состоится в конце 2022 года.

«Вы, ребята, увидите лучшую версию тройного чемпиона. Я снова возвращаюсь на трон, потому что выступающие сейчас парни меня бесят», – добавил американец порталу MMA Junkie.

Напомним, 35-летний Сехудо не выступал с мая 2020 года. Он был чемпионом UFC в легчайшем и наилегчайшем весе. На его счету 16 побед и два поражения.

источник: MMA Junkie
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