Бывший чемпион UFC Генри Сехудо объявил о возвращении в ММА

Американский боец смешанного стиля Генри Сехудо анонсировал свое возвращение в UFC. По словам спортсмена, поединок с его участием состоится в конце 2022 года.

«Вы, ребята, увидите лучшую версию тройного чемпиона. Я снова возвращаюсь на трон, потому что выступающие сейчас парни меня бесят», – добавил американец порталу MMA Junkie.

Напомним, 35-летний Сехудо не выступал с мая 2020 года. Он был чемпионом UFC в легчайшем и наилегчайшем весе. На его счету 16 побед и два поражения.