Соннен призвал UFC устроить бой между Конором Макгрегором и Хорхе Масвидалем

Бывший боец ММА Чейл Соннен выразил уверенность, что поединок ирландца Конора Макгрегора с американцем Хорхе Масвидалем станет настоящим праздником для любителей смешанных единоборств.

«Хорхе Масвидаль бросил вызов Макгрегору. Если мы не проведем этот бой, тогда я не разбираюсь в этом бизнесе. Почему бы этому поединку действительно не случиться?» – заявил американец в соцсети.

Напомним, Макгрегор не выступал с июля 2021 года. По словам главы промоушена Дэйны Уайта, 33-летний ирландец вернется в октагон осенью 2022-го.

Ранее сообщалось, что Конор Макгрегор может провести третий поединок с американцем Нейтом Диасом.