UFC анонсировал бой Сергея Павловича и Деррика Льюиса

Пресс-служба UFC анонсировала бой с участием россиянина Сергея Павловича.

30 июля 2022 года уроженец Ростовской области сразится с американцем Дерриком Льюисом. Поединок состоится на турнире UFC 277.

Напомним, 30-летний Павлович выступает в тяжелом весе. За всю карьеру в ММА он одержал 15 побед и потерпел одно поражение.

У 37-летнего Льюиса – 26 выигранных боев и 9 проигранных встреч. В ноябре 2018 года американец встречался с чемпионом лиги Даниэлем Кормье, но проиграл тому в первом раунде.