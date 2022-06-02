Исмаилов рассказал о переговорах с руководством Eagle FC: Возможно, пошумим в лиге Хабиба

Российский боец ММА Магомед Исмаилов обсуждал с руководством Eagle FC возможное выступление на одном из турниров промоушена. Об этом популярный средневес сообщил в ходе пресс-конференции.

«Возможно, такое тоже случится. Кто там есть в среднем весе? Рашад Эванс? Ромеро? А, он в Bellator… Ну, возможно, у Хабиба в лиге тоже пошумим», – добавил Исмаилов для Sport24.ru.

Напомним, за всю карьеру в ММА 34-летний россиянин одержал 17 побед и потерпел три поражения. В крайнем поединке он уступил чемпиону AMC Fight Nights в среднем весе Владимиру Минееву.

Добавим, что в сентябре этого года Исмаилов проведет бой против соотечественника Александра Шлеменко.