Федор Емельяненко надеется получить реванш с Райаном Бейдером

Российский боец ММА Федор Емельяненко рассказал, с кем и когда он может провести последний поединок в карьере.

Напомним, 44-летний ветеран выступает в американской лиге Bellator. Ему хотели устроить прощальный бой летом 2022 года на Красной площади, однако, президент лиги Скотт Кокер отменил турнир в России из-за геополитической ситуации.

«Скотт хочет организовать мне бой осенью. Сейчас посмотрим турниры, на которые можно поставить, и соперников. Надеюсь, что дадут мне все-таки Райана Бейдера. Скорее всего, это будет Америка. Япония? Я задам вопрос. Возможно, в Новый год.», – приводит слова тяжеловеса «Чемпионат» со ссылкой на онлайн-кинотеатр Okko.

Напомним, 44-летний Емельяненко проиграл 38-летнему Бейдеру в январе 2019 года. Американец нокаутировал россиянина в первом раунде.

К слову, за всю карьеру в ММА Последний Император одержал 40 побед и потерпел шесть поражений.