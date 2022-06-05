«Александр просто монстр»: Тактаров – о победе Волкова в бою против Розенстрайка

Ветеран ММА Олег Тактаров отреагировал на победу россиянина Александра Волкова в бою с суринамцем Жаирзиньо Розенстрайком.

Напомним, 33-летний уроженец Москвы нокаутировал соперника в первом раунде. Их бой возглавил турнир UFC Vegas 56.

«Александр реально просто монстр. Не знал, насколько он силен. Для меня было открытием, что Саша хорош в борьбе и партере. А что в стойке Саша хорош, я знал.

Я ожидал такого быстрого боя от Волкова. Увидел соперника и понял, что у него нет такой энергии, которую излучал Саша. Почему-то была уверенность, что все закончится в первом раунде. Просто нужна была одна атака или прижатие спиной к сетке – там бы все и закончилось, на мой взгляд», – цитирует Тактарова Sport24.ru.

Одолев Розенстрайка, Волков одержал 35-ю победу в карьере. Также на его счету 10 поражений.