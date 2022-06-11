«Матч ТВ» в прямом эфире покажет турнир UFC 275

В воскресенье, 12 июня, в Сингапуре пройдет турнир UFC 275.
Главным событием вечера станет бой с участием чемпиона лиги в полутяжелом весе Гловера Тейшейры и второго номера рейтинга Иржи Прохазки.
Также зрителей ожидает поединок чемпионки в наилегчайшем весе Валентины Шевченко и бразильянки Тайлы Сантос.
Наконец, еще один бой, на который стоит обратить внимание, это противостояние россиянина Рамазана Эмеева и австралийца Джека Делла Маддалены.
Как сообщается на сайте «Матч ТВ», телеканал покажет основной кард турнира на бесплатной основе. Старт трансляции – в 5 утра по Москве.
UFC 275. Основной кард
Гловер Тейшейра (чемпион) – Иржи Прохазка (№ 2) – титульный бой в полутяжелом весе;
Валентина Шевченко (чемпион) – Тайла Сантос (№ 4) – титульный бой в наилегчайшем женском весе;
Чжан Вейли (№2) – Йоанна Енджейчик – минимальный женский вес;
Андре Фиальо – Джейк Мэттьюс – полусредний вес.
Джек Делла Маддалена – Рамазан Эмеев – полусредний вес.