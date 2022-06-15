Чемпион UFC Оливейра хочет подраться с Макгрегором: Этот поединок принес бы мне много денег

Чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра не стал скрывать, что хочет подраться с ирландцем Конором Макгрегором.

«Этот поединок принес бы мне много денег. Все хотят подраться с Конором, потому что это выгодный вариант. Кроме того, победа над ним могла бы укрепить мое наследие. Кто бы что не говорил, а Макгрегор творил историю, но, к сожалению, не все зависит от меня», – приводит слова Оливейры MMA Fighting со ссылкой на ESPN US.

Ранее сообщалось, что 33-летний Макгрегор решил перебраться в полусредний вес. По данным СМИ, ирландец вернется в октагон осенью 2022 года, а среди возможных соперников лига рассматривает двух американцев: Нейта Диаса и Хорхе Масвидаля.