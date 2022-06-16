Нурмагомедов признался, что страдает от своей популярности

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, как относится к своей популярности.

«Честно говоря, мне некомфортно . У нее много минусов. Конечно, я могу заниматься бизнесом, но, в большинстве случаев, я чувствую себя некомфортно, потому что все глаза прикованы на тебе. Все время. Везде. Я могу раскрепощенно чувствовать себя только в своей комнате, в своем доме», – сказал Нурмагомедов пресс-службе EFC.

Напомним, за всю карьеру в ММА россиянин провел 29 боев и одержал 29 побед. Помимо чемпионского титула, он также был лучшим бойцом UFC вне зависимости от веса.