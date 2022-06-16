Российский боец ММА Забит Магомедшарипов объявил о завершении карьеры

Российский боец ММА Забит Магомедшарипов завершил профессиональную карьеру. Об этом уроженец Дагестана сообщил в соцсети.

«Ассаляму Алейкум, друзья! Знаю, многие ждали моего возвращения, не было и дня, чтобы кто-то не спросил, когда бой. Но я принял решение завершить спортивную карьеру. Срывы боев, а затем проблемы со здоровьем – все это не давало выступить раньше. Сейчас хоть и восстановился, но чувствую себя уже не так, как раньше.

Благодарю всех, кто болел за меня столь долгое время. Чемпионом стать не успел, но, думаю, и без этого, надеюсь, смог порадовать вас. Я перестаю быть действующим спортсменом, но не ухожу из спорта. Мне есть чем и с кем поделиться своими знаниями. Так что не прощаемся, друзья! Еще раз всем спасибо за поддержку!» – написал Забит.

Напомним, за всю карьеру в ММА 31-летний россиянин одержал 18 побед и потерпел одно поражение (от Игоря Егорова в 2013 году).

Широкую популярность Магомедшарипов получил благодаря выступлениям в UFC: на счету бойца шесть побед кряду и ни одного поражения.