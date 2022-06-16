Тренер Магомедшарипова: Забит давно решил оставить ММА, мы просто официально об этом не объявляли

Мансур Учакаев, тренер российского бойца UFC Забита Магомедшарипова, прокомментировал решение своего подопечного завершить профессиональную карьеру.

«Забит сейчас – успешный бизнесмен, у него все хорошо в жизни. У него нет такой проблемы, что нечем заниматься. Я думаю, что Забит не жалеет о своем решении. Он, наверное, уже не смотрит бои, но знаете, как бывает – когда смотришь, как другие дерутся, то хочется вернуться. Но это у всех бывает. А так – он давно решил оставить это дело, мы просто официально об этом не объявляли», – цитирует тренера Mma.metaratings.ru.

Напомним, за всю карьеру в ММА 31-летний россиянин одержал 18 побед и потерпел одно поражение (от Игоря Егорова в 2013 году).

Широкую популярность Магомедшарипов получил благодаря выступлениям в UFC: на счету бойца шесть побед кряду и ни одного поражения.