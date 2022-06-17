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Брату Хабиба назначили бой в UFC

Абубакар Нурмагомедов вернется в октагон 16 июля.
17 июня 2022 17:52
автор: Артур Гичунцев

Российский боец ММА Абубакар Нурмагомедов проведет поединок против американца Фила Роу.

Как сообщил журналист Марсель Дорф, встреча состоится 16 июля на турнире UFC on ACB 3.

Напомним, за всю карьеру в ММА 32-летний Нурмагомедов одержал 16 побед и потерпел три поражения. В UFC он начал выступать осенью 2019 года. В его активе одна победа и одно поражение.

Что касается 31-летнего Роу, то американец выиграл 9 боев в ММА и потерпел три поражения. В UFC он провел три поединка и идет на серии из двух побед кряду.

источник: «Советский спорт»
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