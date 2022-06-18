Макгрегор выложил фотографию с тренировки

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор продолжает тренировочный лагерь. На своей странице в соцсети 33-летний ирландец показал, как отрабатывает ударную технику ногами.

Ранее Макгрегор заявил, что хочет выступать в полусреднем дивизионе. По данным СМИ, лига готова устроить ему третий бой против американца Нейта Диаса. Напомним, за всю карьеру в ММА скандальный боец одержал 22 победы и потерпел шесть поражений. В крайнем поединке он уступил Дастину Порье из США.