Нейт Диас изъявил желание покинуть UFC

Американский боец ММА Нейт Диас поставил ультиматум руководству UFC.

«Отпустите меня сейчас, пожалуйста, или дайте мне подраться с кем-нибудь в июле или августе. У меня есть дела поважнее», – написал боец в соцсети.

Ранее сообщалось, что Диас станет соперником ирландца Конора Макгрегора, однако, позже боец из США опроверг эти слухи.

К слову, за всю карьеру в смешанных единоборствах 37-летний Диас одержал 20 побед и потерпел 13 поражений. Он был чемпионом UFC в легком весе, а сейчас выступает в полусреднем дивизионе и идет на серии из двух проигрышей кряду.