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Нейт Диас изъявил желание покинуть UFC

Американец – бывший чемпион промоушена в легком дивизионе.
21 июня 2022 17:28
автор: Артур Гичунцев

Американский боец ММА Нейт Диас поставил ультиматум руководству UFC.

«Отпустите меня сейчас, пожалуйста, или дайте мне подраться с кем-нибудь в июле или августе. У меня есть дела поважнее», – написал боец в соцсети.

Ранее сообщалось, что Диас станет соперником ирландца Конора Макгрегора, однако, позже боец из США опроверг эти слухи.

К слову, за всю карьеру в смешанных единоборствах 37-летний Диас одержал 20 побед и потерпел 13 поражений. Он был чемпионом UFC в легком весе, а сейчас выступает в полусреднем дивизионе и идет на серии из двух проигрышей кряду.

источник: «Советский спорт»
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