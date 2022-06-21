Хабиб обратился к Умару Нурмагомедову перед боем на UFC on ESPN 38

В ночь с 25 на 26 июня в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 38.

В основном карде зрителей ожидает бой в легчайшем весе между Умаром Нурмагомедовым (Россия) и Нейтом Мэннисом (США).

За неделю до ивента двоюродный брат россиянина Хабиб Нурмагомедов поддержал Умара в соцсети. Он выложил совместное фото и написал: «Мы уже в Вегасе и готовы выступить в эту субботу на UFC Vegas 57. Тяжелая подготовка позади, впереди самое интересное. Умар, только вперед, Брат».

Напомним, 26-летний Умар Нурмагомедов не потерпел ни одного поражения в карьере. На его счету 14 боев и 14 побед. У 30-летнего американца – одно поражение и 14 выигранных встреч.