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«Строгость у него от отца»: Умар Нурмагомедов – о тренерской карьере Хабиба

Ранее экс-чемпион UFC признался, что не может жить без смешанных единоборств.
23 июня 2022 22:44
автор: Артур Гичунцев

Российский боец ММА Умар Нурмагомедов рассказал о тренировках под руководством своего двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова.

«Строгость у него от отца. Мне кажется, что он более строгий, потому что Хабиб сам прошел через все это. Он знает, что и как нужно. Мы ничего против не имеем, делаем все, что он говорит», – заявил Умар в интервью ТАСС.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов – экс-чемпион UFC в легком дивизионе. Также он занимал первую строчку в списке лучших бойцов организации вне зависимости от веса. На счету россиянина 29 боев и 29 побед.

Практически всю карьеру уроженец Дагестана выступал под руководством своего отца, заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова. Известный специалист ушел из жизни в июле 2020 года.

источник: ТАСС
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