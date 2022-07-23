Усман Нурмагомедов победил Кристофера Гонсалеса на турнире Bellator 283

Сегодня, 23 июля, в Вашингтоне (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам Bellator 283. В рамках основного карда россиянин Усман Нурмагомедов одолел американца Кристофера Гонсалеса.
Поединок завершился в первом раунде: уроженец Дагестана провел удушающий прием (гильотина), после чего его соперник сдался.
Таким образом, 24-летний россиянин одержал 15-ю победу кряду, не потерпев ни одного поражения, а 30-летний Гонсалес уступил во второй раз. Также на его счету 7 побед.
источник: «Советский спорт»