«Хотел бы уронить его лицом в пол»: О'Мэлли – о поединке с Петром Яном на UFC 280

Американский боец ММА Шон О'Мэлли высказался о поединке с бывшим чемпионом UFC в легчайшем весе Петром Яном. Напомним, бой состоится 22 октября и пройдет на турнире UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Я бы, конечно, хотел уронить его лицом в пол. Знаешь, он медленно начинает. Он очень хорошо давит оппонентов, но я очень хорошо работаю вторым номером. Этим навыком могут похвастать немногие бойцы. Я хорошо бьюсь, когда иду вперед, когда иду назад. В общем, это будет классный бой в стойке, и я бы хотел вырубить его», – приводит слова американца Sport24.ru.

За всю карьеру в смешанных единоборствах Шон О'Мэлли одержал 15 побед и потерпел одно поражение. Петр Ян выиграл 16 боев и уступил в трех встречах.