Скотт Кокер: Федор Емельяненко очень хочет Бейдера для финального боя в ММА

Глава Bellator Скотт Кокер на пресс-конференции в пятницу подтвердил, что у российского бойца ММА Федора Емельяненко остался один бой по контракту с промоушеном.

После завершения турнира Bellator 283 Кокер подтвердил недавние сообщения о том, что Емельяненко открыто заявил о желании провести последний бой с чемпионом промоушена в тяжелом весе американцем Райаном Бейдером.

- Хочу сказать, что Федор действительно хочет провести этот поединок. У нас был разговор. Это его последний бой по контракту. Он сказал, что хочет завершить карьеру.

С Бейдером я еще ничего не обсуждал. Но это не то, в чем можно отказать Федору. Скажем так, мы обязательно рассмотрим этот вопрос. Еще ничего не подписано, но мы, безусловно, все обсудим, - приводит слова Кокера MMA Junkie.

Также издание отмечает, что Бейдер на самом деле не видит никакой пользы от повторного боя с Емельяненко, но открыт для переговоров:

- Все понимаю. Я нокаутировал его за 35 секунд, и вижу, как он бы не хотел, чтобы все закончилось вот так, и думает о реванше. Я не против, но пока серьезно об этом не думал.

Напомним, 45-летний Емельяненко проиграл 39-летнему Бейдеру в январе 2019 года. Американец нокаутировал россиянина в первом раунде. За всю карьеру Последний Император одержал 40 побед при шести поражениях. На счету Бейдера 30 побед и семь поражений в ММА.