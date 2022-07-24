Аспиналл получил травму через 15 секунд после начала боя с Блэйдсом

Британский боец тяжелой весовой категории Том Аспиналл проиграл американцу Кертису Блэйдсу в главном поединке турнира UFC Fight Night 208, который состоялся в ночь с субботы на воскресенье на «O2 Арене» в Лондоне.

Бой завершился победой Блэйдса техническим нокаутом. На 15-й секунде первого раунда британец травмировал колено и не смог продолжить поединок.

Отметим, что Аспиналл пролежал несколько минут, пока ему на ногу не надели бандаж и не помогли выйти из октагона.

Для 31-летнего Блэйдса победа стала 17-й в карьере при трех поражениях. 29-летний Аспиналл потерпел третье поражение в 15 поединках.