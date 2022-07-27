Bellator организует бой Бейдер – Емельяненко до конца текущего года

Bellator собирается провести поединок Федора Емельяненко и действующего чемпиона организации в тяжелом весе Райана Бейдера до конца 2022 года.

Как сообщает MMA.Metaratings, бой пройдет в ноябре или декабре в рамках одного из крупных турниров промоушена в Северной Америке.

Как отмечает издание, на том же шоу пройдет финал Гран-при в полутяжелом весе между действующим чемпионом российским бойцом Вадимом Немковым и американцем Кори Андерсоном.

Ранее глава Bellator Скотт Кокер на пресс-конференции подтвердил, что у российского бойца ММА Федора Емельяненко остался один бой по контракту с промоушеном. Сразу после завершения турнира Bellator 283 Кокер рассказал о том, что «Последний Император» открыто заявил о желании провести последний бой с чемпионом промоушена в тяжелом весе американцем Райаном Бейдером.

Напомним, 45-летний Емельяненко проиграл 39-летнему Бейдеру в январе 2019 года. Американец нокаутировал россиянина в первом раунде. За всю карьеру он одержал 40 побед при шести поражениях. На счету Бейдера 30 побед и семь поражений в ММА.