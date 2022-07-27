Президент UFC отреагировал на остановку боя на ACA 141

Глава UFC Дана Уайт поделился мнением о решении прервать бой между Али Баговым и Рашидом Магомедовым на турнире ACA 141, который прошел в Сочи.

«Это чертовски круто! Респект этому парню. Невероятно и в высшей степени непрофессионально, но в то же время потрясающе! Это действительно был настолько скучный бой?» – цитирует Уайта «РБ Спорт».

Напомним, что в рамках четвертьфинала в легкой весовой категории состоялся поединок между Али Баговым и Рашидом Магомедовым. Бой был остановлен решением основателя лиги АСА – причиной стала пассивность бойцов.