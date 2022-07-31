Сергей Билостенный: Если Павловичу дадут бой с Нганну, ставьте на Сергея хату

Российский тяжеловес Сергей Билостенный оценил перспективы своего соотечественника Сергея Павловича после победы над американцем Дерриком Льюисом.

– Сергей будет неудобен всем. Он – базовый борец классического стиля. По физическим кондициям он не уступает Нганну. Если ему дадут бой с Фрэнсисом, ставьте на Сергея хату, – приводит слова Билостенного MMA.Metaratings.

Отметим, что бой был остановлен в первом раунде – американец упал на настил после серии ударов российского бойца. Тем самым, Павлович победил своего соперника техническим нокаутом.

Напомним, что в своей карьере 30-летний Павлович одержал 16 побед и потерпел одно поражение. Что касается Льюиса, то на счету 37-летнего спортсмена 26 побед и десять поражений. Один поединок с его участием был признанным несостоявшимся.