Александр Емельяненко в скором времени расскажет о возможном завершении своей карьеры

Российский боец ММА Александр Емельяненко отреагировал на появившуюся новость о том, что в скором времени он завершит свою профессиональную карьеру.

Напомним, что в сентябре этого года 40-летний спортсмен должен провести боксерский поединок с Вячеславом Дациком в рамках одного из турниров российского промоушена Hardcore.

– В Интернете появилась информация, что я завершаю карьеру. Завтра на своем YouTube-канале я расскажу вам все об этом подробно, – сказал Емельяненко на видео в своем телеграм-канале.

Отметим, что в своей карьере Емельяненко принял участие в 38 боях по правилам ММА, в которых одержал 28 побед (20 нокаутом) и потерпел девять поражений. Еще один поединок завершился вничью.