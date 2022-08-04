Оливейра – о бое против Махачева: Я хотел получить большие деньги за другой поединок

Бразильский боец ММА Чарльз Оливейра сделал откровенное заявление о поединке с россиянином Исламом Махачевым. По словам экс-чемпиона UFC, он хотел встретиться с другим оппонентом из-за финансовой выгоды.

«Я не хотел этого боя. Я хотел получить большие деньги за другой поединок. Но все знают, что я сотрудник UFC. Вы не можете избежать этого. Мы пытались вести переговоры со всех сторон. Я пробовал вариант с Нью-Йорком, потому что это нейтральная территория, но все решилось таким образом, что мы будем драться в Абу-Даби. Честно говоря, мне все равно, потому что клетка одинакова в любой точке мира», – заявил бразилец для MMA News.

Напомним, Оливейра и Махачев поспорят за титул в легком весе. Бой состоится 22 октября и пройдет на турнире UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ).

К слову, бразилец владел чемпионским поясом, но лишился его из-за проваленной весогонки перед боем против американца Джастина Гэтжи. Выиграв этот поединок, Оливейра получил шанс вернуть титул.