«Высокомерие их погубит»: Оливейра высказался в адрес Махачева, Хабиба, а также Абдель-Азиза

Бразильский боец ММА Чарльз Оливейра осудил поведение россиянина Ислама Махачева, а также представителей его команды – спарринг-партнера Хабиба Нурмагомедова и менеджера Али Абдель-Азиза.

«Высокомерие погубит их, а также их менеджера. Я никогда не принимал удара сильнее, чем ударила меня жизнь. Я парень, который избежал душераздирающего состояния. Вы все говорите много дерьма.

Я относился к вам с большим уважением, но лучше обратите внимание на то, чтобы позже не пожалеть о сказанном. Это все, что я должен сказать», – приводит слова бразильца MMA Hoje.

Напомним, ранее Хабиб заявил, что Махачев без особого труда победит Оливейру. По словам россиянина, его друг готов это сделать даже в Бразилии.

Напомним, Оливейра и Махачев проведут бой за звание чемпиона UFC в легком весе. Поединок состоится 22 октября и пройдет в Абу-Даби (ОАЭ).