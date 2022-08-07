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«Попробуйте изменить мое мнение»: Чендлер назвал лучшего ударника в ММА

Спойлер: он выступает под бразильским флагом.
07 августа 2022 12:18
автор: Артур Гичунцев

Бразилец Висенте Люке, выступающий в полусреднем весе, является лучшим ударником в смешанных единоборствах. Такое мнение выразил американец Майкл Чендлер.

«Мой парнишка, Висенте Луке – лучший ударник в ММА. Попробуйте изменить мое мнение», – написал Чендлер в соцсети.

Напомним, 30-летний Люке выступает в UFC. За всю карьеру в смешанных единоборствах он одержал 21 победу и потерпел 9 поражений. В данный момент бразилец занимает шестое место в рейтинге лучших полусредневесов лиги.

источник: «Советский спорт»
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