Пресс-служба UFC представила официальный постер турнира с участием Махачева, Яна и других звезд

Пресс-служба Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) показала официальный постер турнира, который состоится 22 октября и пройдет в Абу-Даби (ОАЭ).

Напомним, в рамках этого ивента выступят шесть бойцов из России. Среди них – Ислам Махачев и Петр Ян. Первый сразится с бразильцем Чарльзом Оливейрой за звание чемпиона в легком весе, а Ян подерется с американцем Шоном О'Мэлли (статусный бой в легчайшем весе).

Кроме них в октагоне также появятся Зубайра Тухугов, Никита Крылов, Абубакар Нурмагомедов и Гаджи Омаргаджиев.