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Тренер Диаса сравнил Чимаева с Макгрегором

Американец проведет бой с уроженцем Чечни 11 сентября.
09 августа 2022 20:47
автор: Артур Гичунцев

Сезар Грейси, тренер американского бойца ММА Нейта Диаса, высказался о поединке с уроженцем Чечни Хамзатом Чимаевым.

В частности, он заявил, что Диас может преподнести сюрприз своему оппоненту. По его словам, в 2016 году многие были уверены, что американец проиграет Конору Макгрегору, однако, Диас выиграл поединок и стал чемпионом UFC в легком весе.

«На Чимаева оказывают большое давление. Ожидают уже поединка с Усманом. В свое время так было и с Макгрегором. Считали, что он пройдет через Нейта к титулу, но ему показали, что не все так просто», – приводит слова тренера американские СМИ.

Напомним, бой Чимаева и Диаса состоится 11 сентября и станет главным событием турнира UFC 279.

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