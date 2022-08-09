Сехудо уверен, что О'Мэлли не сможет победить Петра Яна на UFC 280

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо дал прогноз на поединок россиянина Петра Яна и американца Шона О'Мэлли.

По словам бывшего бойца, О'Мэлли не сможет выйти победителем, поскольку уступает сопернику в профессиональных качествах. Кроме того, Сехудо заявил, что его соотечественник потерпит фиаско из-за отсутствия опыта.

«Я кое-что знаю о русских: чтобы побить такого парня, вы должны действовать грязно и жестко, и я не думаю, что Шон О'Мэлли обладает необходимым стилем и твердостью духа, чтобы сбить его с толку», – отметил Сехудо в соцсети.

Напомним, Петр Ян и Шон О'Мэлли проведут бой 22 октября. Ранее россиянин владел титулом в легчайшем весе, но уступил его в бою с американцем Альджамейном Стерлингом.