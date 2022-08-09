«Чертов убийца»: Джо Роган высказался в адрес Чимаева

Уроженец Чечни Хамзат Чимаев представляет угрозу для любого соперника. Такое мнение выразил комментатор UFC Джо Роган, отметив, что 28-лений боец рожден для смешанных единоборств.

«Хамзат это чертов убийца. Пугающий человек. Он пугает, и он по-настоящему хорош. Он крутой и большой. Вы должны его бояться. Потому что он убийца. Когда он попадает в клетку, то пытается найти и уничтожить», – сказал Роган в YouTube-подкасте This Past Weekend.

11 сентября Чимаев проведет поединок с американцем Нейтом Диасом. К слову, уроженец Чечни, выступающий под флагом Швеции, не проиграл ни одного поединка в карьере. На его счету 11 боев и 11 побед.