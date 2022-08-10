Юрайя Холл объявил о завершении карьеры в ММА

Ямайский боец смешанных единоборств Юрайя Холл ушел из спорта в 37 лет. Об этом он заявил в соцсети.

Боец не стал скрывать, что будет скучать по выступлениям UFC. Кроме того, Холл поблагодарил главу лиги Дэйну Уайта за возможность проявить себя.

«Я не стал чемпионом, но многого добился в ММА. С интересом буду следить за следующим поколением лучших бойцов мира», – добавил Холл.

Напомним, за всю карьеру в смешанных единоборствах Холл одержал 17 побед и потерпел 11 поражений.