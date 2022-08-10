Сехудо назвал самого опасного соперника для Оливейры. Это не Махачев

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо выразил мнение, что ирландец Конор Макгрегор может стать самым опасным соперником для бразильца Чарльза Оливейры.

По словам американца, Макгрегор будет иметь преимущество за счет ударной техники. Кроме того, Сехудо сказал, что бразилец не сможет противостоять ирландцу в стойке, поскольку тот является левшой.

«Но Оливейра попытается перевести его в партер. Оливейра неглупый чувак, он универсал», – добавил Сехудо в рамках своего YouTube-канала.

22 октября Чарльз Оливейра проведет бой с россиянином Исламом Махачевым за звание чемпиона UFC в легком весе.