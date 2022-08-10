Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Сехудо назвал самого опасного соперника для Оливейры. Это не Махачев

Спойлер: он был чемпионом UFC в легком весе.
10 августа 2022 20:58
автор: Артур Гичунцев

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо выразил мнение, что ирландец Конор Макгрегор может стать самым опасным соперником для бразильца Чарльза Оливейры.

По словам американца, Макгрегор будет иметь преимущество за счет ударной техники. Кроме того, Сехудо сказал, что бразилец не сможет противостоять ирландцу в стойке, поскольку тот является левшой.

«Но Оливейра попытается перевести его в партер. Оливейра неглупый чувак, он универсал», – добавил Сехудо в рамках своего YouTube-канала.

22 октября Чарльз Оливейра проведет бой с россиянином Исламом Махачевым за звание чемпиона UFC в легком весе.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Сехудо назвал самого опасного соперника для Оливейры. Это не Махачев
Спойлер: он был чемпионом UFC в легком весе.
10.08.2022 20:58
ММА
автор: Артур Гичунцев
Юрайя Холл объявил о завершении карьеры в ММА
Ямайский боец известен по выступлениям в UFC.
10.08.2022 20:17
ММА
автор: Артур Гичунцев
Махачев отреагировал на обвинения Оливейры в высокомерии
Поединок состоится 22 октября в Абу-Даби.
10.08.2022 19:09
ММА
автор: Александр Бойченко
Гаджиев - о перспективах Дацика в ММА: Для роста медийности Eagle FC он точно будет полезен
Следующий бой россиянин проведет против Александра Емельяненко.
10.08.2022 18:35
ММА
автор: Александр Бойченко
«Чертов убийца»: Джо Роган высказался в адрес Чимаева
Комментатор UFC впечатлен выступлением молодого чеченца.
09.08.2022 23:04
ММА
автор: Артур Гичунцев
Сехудо уверен, что О'Мэлли не сможет победить Петра Яна на UFC 280
Бой состоится 22 октября.
09.08.2022 22:08
ММА
автор: Артур Гичунцев
Анкалаев получил бой с бывшим чемпионом UFC Яном Блаховичем
Поединок может пройти в Нью-Йорке или Лас-Вегасе.
09.08.2022 21:45
ММА
автор: Артур Гичунцев
Тренер Диаса сравнил Чимаева с Макгрегором
Американец проведет бой с уроженцем Чечни 11 сентября.
09.08.2022 20:47
ММА
автор: Артур Гичунцев
Пресс-служба UFC представила официальный постер турнира с участием Махачева, Яна и других звезд
Ивент состоится 22 октября.
09.08.2022 17:18
ММА
автор: Артур Гичунцев
Шлеменко vs Исмаилов: первое противостояние
Шлеменко vs Исмаилов: первое противостояние
Легенды MMA Александр Шлеменко и Магомед Исмаилов впервые встретятся в Екатеринбурге в преддверии поединка
09.08.2022 15:45
ММА
автор: Павел Мхеидзе
«Болею за СКА, восхищаюсь Капризовым, слежу за Овечкиным». Президент «Лиги Ставок» — о хоккее и букмекерстве
Президент букмекерской компании «Лига Ставок» Юрий Красовский ответил на вопросы журналистов во время недавнего турнира «Лига Ставок Sochi Hockey Open».
Восходящие звезды или «чемпионки водокачек»? Что означают победы Касаткиной и других наших теннисисток
Оба турнира WTA прошлой недели завершились победами россиянок: Дарья Касаткина стала чемпионкой в Сан-Хосе, Людмила Самсонова – в Вашингтоне. С начала года подобные титулы есть уже у четырех наших девушек.
Третьего не дано — наш футбол обязан кого-то жестко наказать! Либо «Химки», либо Юрана, либо «инсайдера» Ивана Карпова
Загадочное увольнение Сергея Юрана из «Химок» третий день не дает покоя футбольному миру.
Катастрофа Черчесова и Головина! Как наши люди вылетели из Лиги чемпионов
В ответных матчах 3-го квалификационного раунда ЛЧ не справились с задачами «Ференцварош» Станислава Черчесова и «Монако» Александра Головина. Борьбу за выход в группу продолжает лишь наш голкипер из норвежского «Буде-Глимта» Никита Хайкин.
«Авангард» — первый, СКА без главного джокера — второй. Как завершился «Лига Ставок Sochi Hockey Open»
В Сочи прошли заключительные матчи представительного предсезонного турнира.
«Дело» Валиевой, операция Косторной и обнуление российских квот на ЧМ. Что происходит в фигурном катании
Обзор последних событий в мире фигурного катания.
Кому Левандовски, кому Fan ID. Обзор футбольных мемов
Новости футболу в картинках и видосиках.
Что не так с Сергеем Юраном? Почему «Химки» увольняют вроде бы успешного тренера
Не успел Сергей Юран насладиться признанием футбольной общественности от удачного старта возглавляемых им «Химок», как пришлось собирать чемоданы и уезжать из Подмосковья.
Рекорд трассы и досрочное чемпионство! Как прошел этап Motoring в Подмосковье
Состоявшийся в минувшие выходные на трассе Moscow Raceway четвертый этап чемпионата Motoring по шоссейно-кольцевым мотогонкам был расцвечен яркими событиями и острой борьбой на дистанции.
Все против Слуцкого: и удаления, и штанги, и даже голы «ножницами»! Как «Рубин» упустил победу в Эль-Татарико
Главный фаворит турнира дважды выходил вперед, но не смог выиграть у земляков из «Нефтехимика» (2:2).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика