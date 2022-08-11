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«Неудобный соперник»: Хабиб высказался в адрес Оливейры перед боем против Махачева

Поединок состоится 22 октября.
11 августа 2022 17:05
автор: Артур Гичунцев

Бразилец Чарльз Оливейра представляет опасность для россиянина Ислама Махачева. Такое мнение выразил экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

По его словам, Оливейра – непредсказуемый боец, который способен вести поединок как в стойке, так и в партере.

«Ну, я думаю, 70 на 30. 30 процентов, по-любому, надо Оливейре дать. Потому что он очень непредсказуемый. Может как в стойке, так и в партере драться. Может с колена ударить, с локтя. С дистанции. С ноги может и в корпус, и в голову бить. Ну, очень непредсказуемый, неудобный соперник», – заявил Хабиб, чьи слова приводит Sport24.ru.

Напомним, Оливейра владел титулом в легком дивизионе UFC, но лишился его из-за проваленной сгонки веса. 22 октября он постарается вернуться пояс: ему предстоит подраться с Махачевым в главном событии UFC 280.

источник: Sport24.ru
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