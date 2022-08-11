Ислам Махачев: Я стану новым чемпионом UFC. Я побью всех бойцов, которых поставят против меня

Россиянин Ислам Махачев уверен, что победит бразильца Чарльза Оливейру в бою за звание чемпиона UFC в легком весе.

«Я стану новым чемпионом UFC. Я побью всех бойцов, которых поставят против меня», – сказал россиянин в эфире подкаста RC& DC.

Также он подчеркнул, что не будет выбирать себе соперников и просить денежные бои. По словам Махачева, он выйдет с любым, кого назначит руководство.

Напомним, Ислам Махачев и Шарлис Оливейра проведут бой в главном поединке турнира UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ). Ивент пройдет 22 октября.