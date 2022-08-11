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Глава UFC пытался убедить Хабиба вернуться в ММА: Он ушел на самом пике

Россиянин завершил карьеру в 32 года.
11 августа 2022 22:34
автор: Артур Гичунцев

Президент UFC Дэйна Уайт пытался убедить Хабиба Нурмагомедова возобновить карьеру, однако, россиянин был непреклонен.

По словам функционера, он все еще верит, что уроженец Дагестана решится на возвращение в смешанные единоборства.

«Посмотрим, что произойдет в ближайшие пару лет. Он ушел на своем пике. Посмотрите, что он сделал с Джастином Гэтжи перед уходом», – заявил Уайт, отвечая на вопросы подписчиков легендарного журнала.

Напомним, Нурмагомедов был чемпионом UFC в легком весе. На его счету 29 боев и 29 побед. Он ушел из ММА в марте 2021 года, заявив, что утратил мотивацию и хочет чаще видеться с семьей.

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