Глава UFC пытался убедить Хабиба вернуться в ММА: Он ушел на самом пике

Президент UFC Дэйна Уайт пытался убедить Хабиба Нурмагомедова возобновить карьеру, однако, россиянин был непреклонен.

По словам функционера, он все еще верит, что уроженец Дагестана решится на возвращение в смешанные единоборства.

«Посмотрим, что произойдет в ближайшие пару лет. Он ушел на своем пике. Посмотрите, что он сделал с Джастином Гэтжи перед уходом», – заявил Уайт, отвечая на вопросы подписчиков легендарного журнала.

Напомним, Нурмагомедов был чемпионом UFC в легком весе. На его счету 29 боев и 29 побед. Он ушел из ММА в марте 2021 года, заявив, что утратил мотивацию и хочет чаще видеться с семьей.