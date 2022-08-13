Bellator 284: бой Молдавского и Моури признан несостоявшимся из-за тычка в глаз

Сегодня, 13 августа, на турнире Bellator 284 состоялся бой россиянина Валентина Молдавского с американцем Стивом Моури.

Поединок завершился в первом раунде: ученик Федора Емельяненко хотел ударить соперника, но ткнул его в глаз, после чего встречу объявили несостоявшейся.

Напомним, 30-летний Молдавский выступает в тяжелом весе. Он является бывшим претендентом на титул Bellator. В активе россиянина 12 побед и 2 поражения. У 30-летгего Мори – 11 побед и ни одного проигрыша.