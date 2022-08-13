Соннен назвал Хабиба самым доминирующим бойцом всех времен

Бывший боец ММА Чел Соннен оценил достижения экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

По словам американца, россиянин является самым доминирующим бойцом всех времен.

«Он провел больше победных раундов, чем кто-либо. Это доминирование. Особенно, когда ты проводишь свои поединки с лучшими из лучших – парни из топ-10, бойцы из топ-5, претенденты на титул, чемпионы. Это действительно впечатляет», – заявил Сонен в беседе с американским СМИ.

Напомним, Хабиб ушел из спорта в 32 года. Помимо титула в легком дивизионе он также был лучшим бойцом UFC вне зависимости от веса, а после завершения карьеры россиянина ввели в Зал славы.