Штырков не включил Хабиба в пятерку лучших бойцов в истории ММА

Российский боец смешанных единоборств Иван Штырков прокомментировал заявление главы UFC Дэйны Уайта, который не включил Хабиба Нурмагомедова в пятерку лучших бойцов в истории ММА.

«Безусловно, Хабиб – один из лучших бойцов, но в топ-5 всех времен… Не могу сказать, что Нурмагомедов сделал что-то невозможное. Например, у Джона Джонса есть одиннадцать успешных защит. Как минимум по этому критерию Хабиба можно не включать. Есть бойцы, которые в различных аспектах были лучше, чем Нурмагомедов и сделали что-то более выдающееся», – цитирует Штыркова MMA. Metaratings.ru.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов ушел из спорта в 32 года. Помимо титула в легком дивизионе он также был лучшим бойцом UFC вне зависимости от веса, а после завершения карьеры россиянина ввели в Зал славы. На его счету 29 боев и 29 побед.