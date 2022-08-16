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Мухаммад назвал фаворита в бою Чарльза Оливейры и Ислама Махачева

Поединок состоится 22 октября.
16 августа 2022 18:12
автор: Артур Гичунцев

Американский боец ММА Белал Мухаммад уверен, что россиянин Ислам Махачев доставит проблем бразильцу Чарльзу Оливейре. По его словам, уроженец Дагестана не уступает сопернику в борцовских качествах и постарается доказать это в октагоне.

«Я вижу, как хорош Махачев в партере, это совершенно другой уровень, чем многие думают. Есть джиу-джитсу и есть дагестанское джиу-джитсу. Оно жестче, сильнее. Ислам будет стремиться уничтожить Чарльза. Он не побоится уйти с ним в партере, захочет оказаться сверху. Махачев постарается подчинить соперника себе, и это будет очень долгая ночь для Оливейры», – сказал Мухаммад американским СМИ.

Напомним, Ислам Махачев и Чарльз Оливейра проведут бой в главном поединке турнира UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ). Ивент пройдет 22 октября.

К слову, бразилец – бывший чемпион лиги в легком дивизионе. Он лишился пояса из-за проваленной сгонки веса, а Махачев идет на победой серии из 10 боев кряду.

источник: «Советский спорт»
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