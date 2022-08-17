Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Волк Хан уговорил судей отдать победу Федору Емельяненко в поединке с Ароной в 2000 году

Бой проходил в рамках промоушена Rings.
17 августа 2022 15:48
автор: Максим Скороходов

Бывший чемпион Rings Магомедхан Волк Хан Гамзатханов признался, что поспособствовал победе российского бойца смешанных единоборств Федора Емельяненко над бразильцем Рикардой Ароной в декабре 2000 года.

«Там шли серьезные дебаты. Я говорил Акире Маеде, что нельзя ни в коем случае отдавать победу Ароне, потому что так можно сломать карьеру Федору, а он уже был большим талантом. Арона великолепно боролся и большую часть поединка он провёл сверху, но при этом Фёдор хорошо защищался», - приводит слова Хана Mma.metaratings.ru.

До поединка с Ароной Емельяненко проиграл техническим нокаутом японцу Йуйоши Косака. В бою с бразильцем все судьи отдали победу будущему «последнему императору», который впоследствии стал двукратным чемпионом мира по версии Rings.

источник: Mma.metaratings.ru
Это интересно:
Волк Хан уговорил судей отдать победу Федору Емельяненко в поединке с Ароной в 2000 году
Бой проходил в рамках промоушена Rings.
17.08.2022 15:48
ММА
автор: Максим Скороходов
Александр Емельяненко признался, что подрался бы с Бастой и Нурланом Сабуровым
Боец готовится к поединку с Вячеславом Дациком.
17.08.2022 15:22
ММА
автор: Александр Шульгин
Джейк Пол назвал бойца, с которым не хотел бы выходить на ринг
Спойлер: он является чемпионом UFC.
16.08.2022 23:10
ММА
автор: Артур Гичунцев
Мухаммад назвал фаворита в бою Чарльза Оливейры и Ислама Махачева
Поединок состоится 22 октября.
16.08.2022 18:12
ММА
автор: Артур Гичунцев
Штырков не включил Хабиба в пятерку лучших бойцов в истории ММА
Тяжеловес поддержал мнение Дэйны Уайта.
16.08.2022 16:55
ММА
автор: Артур Гичунцев
Джейк Пол назвал бойца UFC, с которым не хотел бы драться
Блогер пока не потерпел в ринге ни одного поражения.
16.08.2022 14:30
ММА
автор: Александр Поволоцкий
Тренер Джонса рассказал, за счет чего Чимаев победит Диаза
Ожидается, что поединок пройдет 10 сентября.
15.08.2022 21:44
ММА
автор: Максим Скороходов
Магомедов отказался проводить новый бой с Баговым
Ранее обоих спортсменов дисквалифицировали на АСА за пассивность.
15.08.2022 19:54
ММА
автор: Максим Скороходов
Камару Усман: Чимаев много наговорил, но он меня не особо беспокоит
Следующий бой этнического чеченца пройдет в сентябре.
15.08.2022 16:05
ММА
автор: Александр Поволоцкий
Пимблетт заявил, что уверен в победе Оливейры над Махачевым на турнире UFC 280
Поединок пройдет 22 октября.
15.08.2022 11:58
ММА
автор: Владислав Корегин
Уж осень близится, а клуба для Дзюбы все нет… Что происходит?
В ближайшие выходные состоится шестой тур РПЛ, то есть, позади останется пятая часть чемпионата. Тем удивительнее, что одна из главных звезд лиги Артем Дзюба по-прежнему без работы.
«Амкал» словил хайп! Как Кубок России стартовал с победы блогеров над профессионалами
В 1/256 финала Кубка страны любительский медиа-клуб победил команду Второй Лиги «Зоркий» в серии пенальти.
Крым, Fan ID, изоляция. С чем столкнется Алаев на посту руководителя главной футбольной лиги России
Александра Алаева избрали новым президентом РПЛ на безальтернативной основе.
«Понимаю, что новое поколение болельщиков не может смотреть футбол 90 минут». Алаев — после избрания главой РПЛ
Александр Алаев после избрания президентом РПЛ рассказал о своих задачах на новом посту.
Кошмары «МЮ», величие Хвичи и печаль Месси. Цифры футбольного уик-энда
Статистические итоги очередных туров национальных чемпионатов.
Что такое КОНИФА, куда входят ЛНР, ДНР, Крым и еще пять десятков футбольных изгоев
«Плеймейкер» рассказывает о футбольном союзе непризнанных ФИФА федераций, которые могут определить следующего чемпиона мира в Донецке.
С армейских небес на уральскую землю. Как Гончаренко спустя 7 лет снова возглавил клуб из Екатеринбурга
«Урал» определился с новым тренером: место исполнявшего обязанности главного в матче против «Факела» (0:0) Евгения Аверьянова занял Виктор Гончаренко, пик карьеры которого пришелся на ЦСКА, где он даже громил «Реал» в Лиге чемпионов.
Корейские танцы Семененко, «Евровидение» Петросян и взбесившаяся рука Мозалева. Что нового в фигурном катании
Сразу несколько фигуристов российской сборной показали новые программы или рассказали о музыке для них – порой весьма необычной.
Глас Макларена в пустыне. Как обличитель российского допинга стал адвокатом российского спорта
Профессор Ричард Макларен неожиданно зажег: в эфире канала ARD канадский юрист, который сделал очень многое, чтобы на Россию в спорте наложили жесточайшие санкции, вдруг предложил наших атлетов вернуть на мировую арену.
«Как прекрасен этот мир, «Спартак», посмотри!» Обзор футбольных мемов
Главные футбольные новости - в картинках и видосиках.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика