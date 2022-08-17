Волк Хан уговорил судей отдать победу Федору Емельяненко в поединке с Ароной в 2000 году

Бывший чемпион Rings Магомедхан Волк Хан Гамзатханов признался, что поспособствовал победе российского бойца смешанных единоборств Федора Емельяненко над бразильцем Рикардой Ароной в декабре 2000 года.

«Там шли серьезные дебаты. Я говорил Акире Маеде, что нельзя ни в коем случае отдавать победу Ароне, потому что так можно сломать карьеру Федору, а он уже был большим талантом. Арона великолепно боролся и большую часть поединка он провёл сверху, но при этом Фёдор хорошо защищался», - приводит слова Хана Mma.metaratings.ru.

До поединка с Ароной Емельяненко проиграл техническим нокаутом японцу Йуйоши Косака. В бою с бразильцем все судьи отдали победу будущему «последнему императору», который впоследствии стал двукратным чемпионом мира по версии Rings.